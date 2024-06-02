مصدر إسرائيلي: حزب الله نفذ 325 هجوماً ضد "إسرائيل" في أيار

وأضاف المركز أنّ حزب الله نفذ في أيار/مايو 325 هجوماً، مشيراً إلى أنّ المتوسط اليومي للهجمات بلغ 10 هجمات في اليوم، مقارنةً بشهر نيسان/أبريل، عندما نفذ حزب الله 238 هجوماً، بمعدل 7.8 هجمات في اليوم.

وفيما يتعلق بتحليل الأسلحة التي استخدمها حزب الله، لفت المركز إلى زيادة كبيرة في استخدام الصواريخ المضادة للدروع والطائرات من دون طيار في شهر أيار/مايو، مقارنةً بشهر نيسان/أبريل.

وفي التفاصيل، أطلق حزب الله 95 صاروخاً مضاداً للدروع، في زيادة عن 50 صاروخ أطلقوا في نيسان/أبريل، أمّا فيما يخص الطائرات من دون طيار، فبلغت عمليات التسلل للمسيرات في أيار/مايو 85 عملية، مقارنةً بـ 42 عملية في نيسان/أبريل.

وأمس، أكدت القناة الـ"12" الإسرائيلية أنّ حزب الله قرر زيادة نيرانه، وصعد درجة إضافية في هجماته ضد مواقع "الجيش" الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.

ولفت الموقع إلى أنّ القتال تحول منذ مدة إلى حرب في الشمال (شمالي فلسطين المحتلة)، مشدداً على أنّ حزب الله ضاعف خلاله أعداد المسيرات التي أطلقها، وارتفع كثيراً عدد الصواريخ المضادة للدروع التي أطلقها.

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