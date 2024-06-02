الخارجية الايرانية تستدعي السفير الصيني في طهران

واستدعى مساعد وزير الخارجية الايراني، المدير العام لشؤون الخليج الفارسي بوزارة الخارجية |محمد علي بك"، السفير الصيني في طهران، علی خلفیة البيان المتحيز للاجتماع المشترك بین جمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث.

وفي هذا الاستدعاء، تم ابلاغ السفیر الصینی، احتجاج الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بشأن تكرار تأييد حكومة الصين للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في الفقرة 26 من البيان الختامي للاجتماع المشترك لجمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة.

وأشار محمد علي بك خلال اللقاء، إلى العلاقات الخاصة والمتميزة بين إيران والصين واعتبر احترام سيادة الدول وسلامتها الإقلیمیة كأحد المبادئ المعروفة والأساسية في العلاقات الدولية.

وشدد ان الجزر الثلاث فی الخلیج الفارسی تعد جزء لا یتجزأ من أرض الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة، وأضاف؛ تعتبر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي ادعاء من أي جهة في هذا الشأن غير مقبول وترفضه.

وأضاف: من المتوقع أن تصحح الحكومة الصينية مواقفها بشأن هذه القضية، بالنظر إلى التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين.

وقال السفير الصيني خلال اللقاء، إنه سينقل احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سلطات بلاده في أقرب وقت ممكن.

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