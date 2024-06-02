ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 36 ألفا و439

وأضافت الصحة في غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي، ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا، بالإضافة إلى 220 مصابا.

وأوضحت أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 240 على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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