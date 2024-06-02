٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:١٢ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85497502
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ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 36 ألفا و439

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:١٢ م
رمز الخبر: 85497502
ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 36 ألفا و439

طهران/2 حزيران/يونيو/إرنا- أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفا و439 شهيدا، بالإضافة إلى 82 ألفا و627 مصابا.

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وأضافت الصحة في غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي، ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا، بالإضافة إلى 220 مصابا.

وأوضحت أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 240 على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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