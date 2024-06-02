الأونروا توقف خدماتها في رفح بسبب عمليات الاحتلال

وأعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بأنها اضطرت لوقف كل خدماتها في رفح جنوبي قطاع غزة في ظل الهجوم الإسرائيلي؛ مشيرة إلى أن أكثر من مليون إنسان أجبروا على النزوح من المدينة "بحثا عن أمان لا يجدونه أبدا".

من جانبه، صرح فيليب لازاريني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إيكس" : إن جميع مراكز الإيواء الـ36 التابعة للأونروا في رفح باتت خاوية الآن، مشددا على أن هذه الأماكن هي التي يلوذ بها الناس وينبغي أن تتمتع بالحماية في كل الأوقات تحت علم الأمم المتحدة.

واضاف هذا المسؤول الاممي : إن وكالة الاونرا اضطرت لوقف خدماتها الصحية في رفح وغيرها من الخدمات الحيوية.

وتابع، أن "الأونروا تعمل حاليا من خان يونس جنوبي قطاع غزة بالإضافة إلى المناطق الوسطى، حيث يوجد الآن 1.7 مليون نسمة".

ولفت لازاريني بان الوكالة أعادت إطلاق عملياتها في خان يونس رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتها.

وأشار إلى، أن "الهامش الإنساني في غزة لا يزال يتقلص، حيث سُمح للأونروا بإدخال أقل من 450 شاحنة مساعدات فقط على مدى الأسابيع الثلاثة المنصرمة".

واكمل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين : إن هذه كمية لا تذكر بالنسبة لاحتياجات غزة التي لا تقل عن 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية والوقود والشحنات التجارية.

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