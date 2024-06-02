حزب الله یستهدف موقع "حدب يارون" وثكنة "نفح" بصواريخ ‏الكاتيوشا

كما أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، استهدافها بِرمايتين متتاليتين، مقرّ قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة "نفح" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

واستهدفت ايضا، إحدى آليات الاحتلال في موقع العباد بالأسلحة الصاروخية، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها؛ وقد أتى ذلك بعد أن أعدّت المقاومة كميناً مُحكماً لها بعد رصدٍ ومتابعةٍ دقيقين لِحركة آليات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن ثم، استهدفت المقاومة اللبنانية مستعمرة "المطلة" بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ثم قصفت مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى.

انتهی**2054

*المصدر: المیادین