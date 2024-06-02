٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٣٩ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85497794
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حزب الله یستهدف موقع "حدب يارون" وثكنة "نفح" بصواريخ ‏الكاتيوشا

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٣٩ م
رمز الخبر: 85497794
حزب الله یستهدف موقع "حدب يارون" وثكنة "نفح" بصواريخ ‏الكاتيوشا

طهران/2 حزیران/یونیو/ارنا-أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، استهداف موقع "حدب يارون" وانتشار جنود العدو في محيطه بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، استهدافها بِرمايتين متتاليتين، مقرّ قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة "نفح" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

واستهدفت ايضا، إحدى آليات الاحتلال في موقع العباد بالأسلحة الصاروخية، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها؛ وقد أتى ذلك بعد أن أعدّت المقاومة كميناً مُحكماً لها بعد رصدٍ ومتابعةٍ دقيقين لِحركة آليات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن ثم، استهدفت المقاومة اللبنانية مستعمرة "المطلة" بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ثم قصفت مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى.

انتهی**2054

*المصدر: المیادین

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