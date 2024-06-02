مخبر يؤكد على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الـ 14

جاء ذلك في تصريح ادلى به مخبر خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد؛ حيث عزى الشعب الايراني بذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية "الامام الخميني" (رض).

ومضى الى القول : نحن في هذه الايام، نعتصر حزنا، بذكرى رحيل الامام الخميني (ره) من جانب، وواقعة استشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه، وايضا مجازر الابادة المتواصلة بفعل الكيان الصهيوني ودعم شامل من قبل امريكا ودول غربية اخرى، في قطاع غزة.

وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، صرح رئيس الجمهورية المكلف : ان وزارة الداخلية ومنظمة الاذاعة والتلفزيون، باشرتا بالفعل في الاجراءات والنشاطات بهدف تعزيز المشاركة في هذا الاستحقاق القانوني، لكن هناك حاجة الى بذل مزيد من الجهود في هذا السياق.

انتهى ** ح ع