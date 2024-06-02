٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85497812
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خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛

مخبر يؤكد على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الـ 14

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:١٢ م
رمز الخبر: 85497812
مخبر يؤكد على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الـ 14

طهران / 2 حزيران / يونيو / ارنا – اكد رئيس الجمهورية الاسلامية المكلف "محمد مخبر"، على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الـ 14 اكثر فاكثر، وقال : ان ستراتيجية البلاد والحكومة تقتضي بان يتم تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في تصريح ادلى به مخبر خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد؛ حيث عزى الشعب الايراني بذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية "الامام الخميني" (رض).

ومضى الى القول : نحن في هذه الايام، نعتصر حزنا، بذكرى رحيل الامام الخميني (ره) من جانب، وواقعة استشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه، وايضا مجازر الابادة المتواصلة بفعل الكيان الصهيوني ودعم شامل من قبل امريكا ودول غربية اخرى، في قطاع غزة.

وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، صرح رئيس الجمهورية المكلف : ان وزارة الداخلية ومنظمة الاذاعة والتلفزيون، باشرتا بالفعل في الاجراءات والنشاطات بهدف تعزيز المشاركة في هذا الاستحقاق القانوني، لكن هناك حاجة الى بذل مزيد من الجهود في هذا السياق.

انتهى ** ح ع

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