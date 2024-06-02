٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85497813
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باقري يبحث مع وزير خارجية باكستان العلاقات الثنائیة وآخر التطورات في فلسطين

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٠ م
رمز الخبر: 85497813
باقري يبحث مع وزير خارجية باكستان العلاقات الثنائیة وآخر التطورات في فلسطين

طهران/2 حزیران/یونیو/ارنا-بحث القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية، علي باقري كني، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، العلاقات الثنائیة وآخر التطورات في فلسطين.

و كتب باقري كني علی صفحته الشخصية في تطبيق "إكس" : خلال اتصال هاتفي مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، أعربت عن شكري لرسائل التعازي التي بعثها المسؤولون في باكستان وحضور وفد باكستاني رفيع المستوى مراسيم تأبين شهداء الخدمة، كما ناقشنا البرامج القادمة والقضايا المهمة، خاصة جرائم نظام الاحتلال في فلسطين.

وأضاف وزير الخارجية بالوكالة : لقد تطرقت إلى اقتراح إيران لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي واتخاذ غيرها من الإجراءات الفعالة والجادة والمشتركة، من اجل وقف جرائم الکیان الصهيوني، بما في ذلك العمل الجماعي للمساعدة في تنفيذ الأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية وإخضاع قادة الاحتلال للملاحقة القضائية.

انتهی**2054 / ح ع **

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