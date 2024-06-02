حاخام يهودي معارض للصهيونية: معظم اليهود يعارضون جرائم "إسرائيل" في غزة

وقال "الحاخام دوفيد فيلدمان" ، وهو حاخام يهودي يعيش في نيويورك، يوم الأحد بالتوقيت المحلي في محادثة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) على هامش تجمع لأعضاء المنظمة اليهودية العالمية "ناتوري كارتا"، وهي مجموعة من اليهود المناهضين للصهيونية في نيويورك: لقد جئنا إلى مانهاتن للاحتجاج على الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس إسرائيل. إن تشكيل إسرائيل خيانة كبيرة وخطر على الإنسانية. ولسوء الحظ، فإن هذه المسيرة تجري في حين أن الإبادة الجماعية مستمرة (في غزة) منذ 8 أشهر ويقتل فيها عشرات الآلاف من الأطفال والرجال.

وقال هذا المتحدث باسم المنظمة اليهودية العالمية "ناتوري كارتا": نحن ضد هذا الوضع. غالبية اليهود حول العالم يقولون إننا ضد هذه المجازر والجرائم التي ترتكب باسمنا.

وأكد: لكن إسرائيل لم تمارس العنف ضد الفلسطينيين إلا باسم اليهودية، في حين أن الديانة اليهودية ترى أن قمع الفلسطينيين محرم.

وافاد مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا"، ان شوارع مانهاتن بنيويورك، كانت يوم الأحد بالتوقيت المحلي، مسرحا لتجمع لليهود المؤيدين لفلسطين وإسرائيل ومواجهتهم مع بعضهم البعض، والتي جرت في ظل إجراءات صارمة من قبل شرطة نيويورك. كما توقفت المقابلة مع هذا الحاخام اليهودي عدة مرات بسبب الهجمات اللفظية من أنصار الكيان.

واجتمع أعضاء المنظمة اليهودية العالمية "ناتوري كارتا"، وهي مجموعة من اليهود المناهضين للصهيونية في نيويورك، يوم الأحد بالتوقيت المحلي لدعم شعب فلسطين المظلوم، وخاصة غزة، والاحتجاج ضد مجازر الكيان الإسرائيلي.

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