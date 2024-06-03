عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة حلب شمالي سوريا ويوقع شهداء وجرحى

وأوضح البيان أنه "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 6/3/ 2024، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، وأدّى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأظهرت مشاهد انتشرت حرائق في المكان المستهدف، كما أفيد عن سماع العديد من أصوات الانفجارات في المنطقة خلال القصف ما قد يشير إلى أنّ الهجوم نفّذ بأكثر من صاروخ.

وكانت طفلة استشهدت وأصيب 10 مدنيين بجروح، في عدوان جوي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة بانياس، في محافظة طرطوس غربي سوريا، وسط الأسبوع الماضي، استهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية، نُفّذ من جهة الأراضي اللبنانية.

وفي 20 أيار/مايو الجاري، استشهد 4 أشخاص، في عدوانٍ إسرائيلي جنوبي مدينة حمص السورية، وفي التفاصيل فإنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ شاحنةً، عند أطراف مدينة القصير.

انتهى ** 2342