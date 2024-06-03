٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٨ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85497994
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باقري كني يغادر طهران متوجها إلى بيروت

٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٨ ص
رمز الخبر: 85497994
باقري كني يغادر طهران متوجها إلى بيروت

طهران / 3 حزيران/يونيو/ارنا- غادر وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري كني"، صباح اليوم الاثنين، طهران متوجها إلى بيروت.

وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث العلاقات الثنائية بين ايران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين.

وسيلتقي باقري خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين اللبنانيين.

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