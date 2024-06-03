باقري كني يغادر طهران متوجها إلى بيروت

وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث العلاقات الثنائية بين ايران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين.
وسيلتقي باقري خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين اللبنانيين.
انتهى**3276
طهران / 3 حزيران/يونيو/ارنا- غادر وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري كني"، صباح اليوم الاثنين، طهران متوجها إلى بيروت.
وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث العلاقات الثنائية بين ايران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين.
وسيلتقي باقري خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين اللبنانيين.
انتهى**3276
طهران/ 31 ايار/ مايو/ ارنا- قال وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني " : ان استمرار…
طهران / 31 ايار/مايو/ارنا- اكد القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري أن الجمهورية…
طهران/1 حزيران/يونيو/إرنا- صرح وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني بأن ايران لعبت…
طهران / 30 ايار/مايو/ارنا- اعلن وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري عن محادثات هاتفية…
تعليقك