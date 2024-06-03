٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85498000
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بدء مراسم إحیاء الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)

٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ ص
رمز الخبر: 85498000
بدء مراسم إحیاء الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)

طهران / 3 حزيران/يونيو/انا - انطلقت مراسم الذكرى الـ35 لرحیل مفجر الثورة الإسلامیة الامام الخميني (ره) بحضور فئات مختلفة من أبناء الشعب الإیراني في مرقد الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.

ويلقي قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، الیوم، خطابا في مراسم  الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره) بمرقد الإمام الراحل.

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