بدء مراسم إحیاء الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره)

ويلقي قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، الیوم، خطابا في مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره) بمرقد الإمام الراحل.
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طهران / 3 حزيران/يونيو/انا - انطلقت مراسم الذكرى الـ35 لرحیل مفجر الثورة الإسلامیة الامام الخميني (ره) بحضور فئات مختلفة من أبناء الشعب الإیراني في مرقد الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.
ويلقي قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، الیوم، خطابا في مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره) بمرقد الإمام الراحل.
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