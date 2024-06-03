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بدء خطاب قائد الثورة الإسلامیة بمناسبة ذکری رحیل الامام الخمینی (ره)
٠٣/٠٦/٢٠٢٤، ٩:٥٤ ص
رمز الخبر: 85498053
طهران /3 حزيران/يونيو/إرنا- بدأ خطاب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، الیوم،في مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره) بمرقد الإمام الراحل.
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