٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٥٤ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85498053
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بدء خطاب قائد الثورة الإسلامیة بمناسبة ذکری رحیل الامام الخمینی (ره)

٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٥٤ ص
رمز الخبر: 85498053
بدء خطاب قائد الثورة الإسلامیة بمناسبة ذکری رحیل الامام الخمینی (ره)

طهران /3 حزيران/يونيو/إرنا- بدأ خطاب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، الیوم،في مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره) بمرقد الإمام الراحل.

یتبع..

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