بدء اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

ويستمر الاجتماع حتى يوم الجمعة ويناقش المشاركون فيه مختلف القضايا بما فيها تنفيذ اتفاقية الضمانات وتعزيز الانشطة العلمية والبحثية للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما ان ايران ستكون ضمن جدول اعمال هذا الاجتماع ومن المقرر ان تناقش الانشطة النووية الايرانية في اطار قرار 2231 لمجلس الامن.

ويبدأ الاجتماع بينما هناك تقارير تفيد بان الدول الاوربية الثلاث هي فرنسا وبريطانيا والمانيا تحاول تقديم مشروع ضد برنامج ايران النووي السلمي كون هذه الدول ترى التعامل البناء وارساء الامن والهدوء يتعارض مع مصالحها.

وتحاول هذه الدول الثلاث المعروفة باسم E3 حرف الحقائق وخلق سناریوهات لجذب باقي اعضاء مجلس الحكام غير ان مساعيها هذه واجهت برفض جاد من قبل الصين وروسيا كما ان الولايات المتحدة باتت مترددة تجاه هذه المساعي.

وهذه الدول قدمت الاسبوع الماضي مشروع قرار لمجلس الحكام دعت فيه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى تقديم تقرير شامل حول انشطة ايران النووية بينما يقدم الاخير تقرير كل ثلاثة اشهر لاعضاء مجلس الحكام حول الانشطة النووية الايرانية ضمن قرار 2231 لمجلس الامن وفي اطار تنفيذ اتفاقية الضمانات.

يذكر ان المزاعم المطروحة حول اتفاقية الضمانات بشأن انشطة ايران النووية تعود الى الوثائق المزيفة التي قدمها الكيان الصهيوني الى وسائل الاعلام ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف اضفاء

طابع امني لملف ايران النووي.

والجمهورية الاسلامية الايرانية اذ ترفض هذه المزاعم، تؤكد ان تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي ضمن اتفاقية الضمانات وان القضايا المتبقية يمكن حلها بعيدا عن المواقف المنحازة للوكالة.

ومن المقرر ان يلقى غروسي خلال اجتماع اليوم كلمة حول احدث انشطة الوكالة ثم يشارك في مؤتمر صحفي للاجابة على اسئلة الصحفيين.

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