باقري كني يلتقي نجيب ميقاتي في بيروت

كما التقى باقري خلال هذه الزيارة رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري".

وسبق أن التقى باقري وزير الخارجية اللبناني "عبد الله بوحبيب"، صباح اليوم الاثنين وشارك معه في مؤتمر صحفي مشترك، مؤكدا خلال اللقاء أن العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان هي المؤشر الرئيسي للاستقرار في المنطقة.

وغادر وزير الخارجية الإيراني بالوكالة باقري كني"، صباح اليوم الاثنين، طهران متوجها إلى بيروت، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين.

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