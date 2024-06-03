غروسي: التزم بموقف الحياد تجاه قرار ضد ايراني/ ارحب بالاتفاق مع إيران على مواصلة تنفيذ بيان 4 مارس

وقال رافائیل غروسي، اليوم الاثنين، في كلمته التي ألقاها في افتتاح اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إنني أرحب بموافقة إيران على أن يواصل البيان المشترك 4 آذار/مارس، توفير إطار للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعالجة القضايا المتبقیة.

كما طلب من الحكومة الجديدة في إيران مواصلة المحادثات رفيعة المستوى والتفاعلات الفنية التي جرت نتيجة لزیارته الأخيرة إلى إيران واجتماعه مع وزير خارجية بلادنا، الشهید حسين أمير عبد اللهيان، وعلي باقري كني.

یذکر أن اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ اليوم الاثنين بمشاركة 35 دولة من اعضاء هذا المجلس في فيينا.

ويستمر الاجتماع حتى يوم الجمعة ويناقش المشاركون فيه مختلف القضايا بما فيها تنفيذ اتفاقية الضمانات وتعزيز الانشطة العلمية والبحثية للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما ان ايران ستكون ضمن جدول اعمال هذا الاجتماع ومن المقرر ان تناقش الانشطة النووية الايرانية في اطار قرار 2231 لمجلس الامن.

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