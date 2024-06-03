عضو في المجمع العالمي لأهل البيت (ع) : الإمام الخميني (ره) نهض لنصرة المظلومين

وقدم "قربان علي دري نجف ابادي" في رسالة تعازيه للشعب الإيراني بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لرحیل المفجر الكبير للثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني (رض) وأكد على مواصلة مسير الأمام الراحل وإحياء ذكراه وتجديد البيعة واتباع طريق قائد الثورة الإسلامیة.

وأضاف أن يوم الرابع عشر من خرداد( 3 يونيو 1989م)الذكرى الخامسة والثلاثين لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني (رضي الله عنه) هو تذكير بالمأساة الكبرى ورحيل القائد العظيم للثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره) و هوكان رجل عظيم أحيا الاسلام المحمدي الاصيل ونهض ليرفع راية الدين ونصرة المحرومين والمظلومين كما هو من أسس النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس شعار "الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية" في إطار الدين والحكمة.

وجاء في جزء آخر من هذه الرسالة: خلال سنوات فقدان الإمام (ره)، إن القائد الثورة كتلميذ مميز للإمام الراحل، بقيادته الحكيمة والجليلة والشجاعة، کان يشفي ألم الفراق هذا وقد تمكن من أن يجتاز الثورة الإسلامية ووطننا الحبيب بسلام وأمان عبر الممرات الصعبة وإیصاله إلى أعلى مراتب الشرف والكرامة.

وقال إن الشعب الإيراني العظيم، تماشياً مع استمرار المثل السامية للإمام الراحل، واتباعاً للتوجیهات الحکیمة لقائد الثورة الإسلامیة ، أصبح أكثر عزما من ذي قبل في مواجهة المعتدين والاستکبار العالمي بقيادة أمريكا المجرمة، ولن يتردد لحظة واحدة، وسيتمسك بعهده مع الإمام الراحل.

انتهی**3280