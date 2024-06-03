أوليانوف: من غير المنطقي أن تقدم الترويكا الأوروبية قرارا مناهضا لإيران إلى مجلس الحکام

وقال ميخائيل أوليانوف في مقابلة مع مراسل وكالة إرنا اليوم الاثنين : إن ممثلي الدول الاوربية الثلاث هي فرنسا وبريطانيا والمانيا يحاولون تخفيف لهجة القرار ضد إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأکد أن القرار الأفضل هو عدم تقديم "هذه الوثيقة الضارة".

ولم يعلق أوليانوف على ادعاء وسائل الإعلام الغربية بأن الولايات المتحدة لا تؤيد هذا القرار وأضاف: ما يمكنني قوله بكل تأكيد هو أن مثل هذا الحل لن يأتي بأي نتائج إيجابية وربما يتسبب ذلك في تصعيد خطير للقضیة النووية الإيرانية وللوضع في المنطقة.

یذکر أنه بدأ اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين بمشاركة 35 دولة من اعضاء هذا المجلس في فيينا.

ويستمر الاجتماع حتى يوم الجمعة ويناقش المشاركون فيه مختلف القضايا بما فيها تنفيذ اتفاقية الضمانات وتعزيز الانشطة العلمية والبحثية للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما ان ايران ستكون ضمن جدول اعمال هذا الاجتماع ومن المقرر ان تناقش الانشطة النووية الايرانية في اطار قرار 2231 لمجلس الامن.

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