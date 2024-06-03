جيش الاحتلال: إصابة 3703 عسكريين منذ بداية الحرب في غزة

وأفاد جيش الاحتلال، أن 254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج الطبي إثر إصابتهم بمعارك غزة منهم 32 في حالة خطرة، مشيرًا إلى إصابة 41 عسكريا في معارك قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 14 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واعترفت وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيوني حتى الآن بالرقابة المشددة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في إعلان أرقام ضحاياه؛ ويأتي هذا الإجراء بسبب ارتفاع عدد ضحايا الجنود الصهاينة في الحرب ضد قطاع غزة، والتخوف من المزيد من ردود الفعل الداخلية في الأراضي المحتلة.

وكانت هذه وسائل الإعلام أعلنت في وقت سابق أن إحصائيات الجرحى التي أعلنها جيش الكيان الصهيوني تختلف بشكل كبير عن الإحصائيات التي تقدمها مستشفيات هذا الكيان.

وكانت القناة 12 العبرية قد أعلنت في وقت سابق أن جيش هذا الكيان طلب من سلطات المستشفيات عدم نشر أي إحصائيات عن الضحايا دون التنسيق مع الجيش.

يذكر أن حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية عملية الطوفان ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ241 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 35 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.

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