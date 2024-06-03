عملیلة مسلحة ضد المستوطنين في الخليل

وجرت عملية إطلاق نار باتجاه مركبة وباص إسرائيليين في منطقة مفرق كلكيس.

وبالتزامن مع عملية طوفان الاقصى بدأ الشباب الفلسطينيون تنفيذ عمليات في الضفة الغربية ردا على الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجيش الصيهوني ضد اهالي غزة.

يذكر أن حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية عملية الطوفان ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ241 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 35 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.

انتهى**3276