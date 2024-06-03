رئيس لجنة الانتخابات الايرانية: سيتم الإعلان عن أسماء المؤهلين يوم 11 حزيران

وقال شاهجراغي في تصريح صحفي مساء الاثنين ، بعد الانتهاء من عملية التسجيل للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: من بين 278 شخصا راجعوا لجنة الانتخابات، كان 80 شخصا منهم تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية و4 سنوات من الخبرة في الإدارة العامة وليست لديهم خلفية سيئة وفقا للقانون.

واضاف: سيتم تسليم جميع الوثائق المتعلقة بالمؤهلين المسجلة اسماؤهم إلى مجلس صيانة الدستور الذي سيقوم بدءا من الثلاثاء بدراسة مؤهلات المترشحين لمدة اسبوع.

واوضح بان وزارة الداخلية ستنشر يوم 11 حزيران/يونيو اسماء المترشحين الذين يؤيد مجلس صيانة الدستور اهليتهم للانتخابات الرئاسية وقال: بعد اعلان اسماء المرشحين ستبدا الحملات الانتخابية لفترة 15 يوما وبعدها يكون يوم الصمت الانتخابية 27 حزيران ومن ثم الانتخابات يوم الجمعة 28 منه.

واوضح بانه في حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هنالك جولة ثانية في الجمعة التالية لها اي 5 تموز/يوليو.

وقال انه سيكون هنالك 60 الف مركز انتخابي للانتخابات الرئاسية في انحاء البلاد.

انتهى ** 2342