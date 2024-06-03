مخبر يشيد بمآثر امير عبداللهيان في الدفاع عن فلسطين

ووصف مخبر، الوزير الشهيد امير عبداللهيان بأنه كان دبلوماسيا ثوريا بذل جهدا دؤوبا لتعزيز العلاقات بين ايران وشرق العالم وغربه وأهدى الاستقرار للمنطقة وكان موضع اشادة الكثير من السياسيين في المنطقة والعالم، وفي الشهور الاخيرة التي شهد العالم جرائم الصهاينة قتلة الاطفال، بذل الوزير الشهيد جهودا جهادية ليل نهار وبنى اجماعا اقليميا ودوليا ضد الكيان الصهيوني الغاصب ما وجه ضربة قوية لاركان الاحتلال.

وأضاف القائم بأعمال الرئيس: إن الحكومة والشعب ممتنون لجهود الشهداء، ومن بين هؤلاء الشهداء وزير خارجيتنا الشهيد أمير عبداللهيان، الذي كان له خلال فترة خدمته الأثر الفريد في تعزيز علاقات البلاد مع جيرانها، والاستقرار الإقليمي، وتوسع قدرات جبهة المقاومة وفضيحة الكيان الصهيوني قاتل الأطفال.

واضاف مخبر بأن الدرب الوضاء الذي مضى فيه الوزير الشهيد امير عبداللهيان سيستمر مع تربية جيل يتأسى بأدائه في العمل الدبلوماسي ولا شك بأن ثمرة جهوده ستبرز يوما ما امام انظار العالم مع تحرير القدس الشريف.

انتهى ** 2342