كمين للقسام بجباليا وإصابة 14 عسكريا للاحتلال بمعارك غزة

وأوضحت القسام أن الكمين كان بعبوة "تلفزيونية" ولغم "تي 6" من مخلفات الجيش الإسرائيلي، وفور دخول القوة الإسرائيلية المنزل وتفتيشها إحدى الغرف انفجرت بها العبوة، مما أوقعها بين "قتيل وجريح".

يشار إلى أن "العبوة التلفزيونية" هي عبوة مضادة للأفراد تشبه شاشة التلفاز، وهي محشوة بالمواد المتفجرة إضافة إلى نسبة عالية من الشظايا، كما تمتاز بمدى انفجار عرضي قاتل ويصل إلى 100 متر طولا.

كما أعلنت القسام تفجيرها منزلا مفخخا بقوة إسرائيلية راجلة شرق منطقة الشوكة في رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، إلى جانب استهدافها قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بمدينة غزة بقذيفة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وكانت القسام أعلنت اول أمس قصفها مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا، مؤكدة استهدافها دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بمحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الاثنين إنها قصفت قوات وآليات الاحتلال المتوغلة على الحدود الفلسطينية المصرية غرب رفح، مشيرة إلى أنها حققت "إصابات مباشرة"، بعد قصفها بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنودا وآليات للاحتلال في محيط تل زعرب غربي المدينة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بوقوع قصف مدفعي واشتباكات في محيط دوار أبو السعيد جنوبي حي تل السلطان برفح، مشيرا إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت حيي تل السلطان والسعودي غربي رفح.

إقرار إسرائيلي

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 14 عسكريا بمعارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية، قائلا في بيان إن 3703 ضباط وجنود أصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1878 خلال العملية البرية وإن 254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج الطبي إثر إصابتهم بمعارك غزة، 32 منهم جروحهم خطيرة.

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مقتل 4 محتجزين إسرائيليين كانوا معا في خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل عدة أشهر، مضيفا أن ملابسات وفاتهم لا تزال قيد التحقيق، وجثثهم لا تزال في القطاع.

وعلى صعيد الغارات الإسرائيلية، فقد أكد مراسل الجزيرة أنها تواصلت الاثنين ودمرت برجي الأحلام والمغازي السكنيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد بدر وسط حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 36 ألفا و479 شهيدا، و82 ألفا و777 مصابا، مشيرة إلى ارتكاب الاحتلال 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و150 مصابا.

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