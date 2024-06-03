شهيدان و 9 مصابين برصاص الاحتلال في نابلس.. والمقاومون يتصدّون للاقتحامات

وقالت وزارة الصحة إنّ الشابين آدم فراج (23 عاماً) ومعتز النابلسي (28 عاماً) استُشهدا برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها نابلس.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باحتجاز قوات الاحتلال سيارة إسعاف، كان في داخلها مصاب في حالة خطرة قرب مخيم بلاطة في نابلس، فترة من الوقت، معلنةً استشهاد الشاب بعد إصابته في نابلس خلال اشتباكاتٍ عنيفة بين "جيش" الاحتلال والمقاومة.

ونعت حركة حماس الشهيدين آدم فراج ومعتز النابلسي، اللذين ارتقيا بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة في نابلس.

والشهيد آدم فراج ارتقى بعد اكتشافه قوة إسرائيلية خاصة، والاشتباك معها، دفاعاً عن مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وعقب استشهادهما، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس الثلاثاء "يوم حداد ويوم تصعيد في كل مواقع التماس لمحافظة نابلس،غضباً لدماء الشهيدين فراج والنابلسي".

المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب

واستهدفت المقاومة آلية لـ"جيش" الاحتلال بعبوة ناسفة في محيط مخيم بلاطة في مدينة نابلس

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، ومجموعة الشهيد تامر الكيلاني، وكتائب الأقصى، "شباب الثأر والتحرير"، خوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها شارع القدس ومحيط مخيم بلاطة في نابلس، مساء الاثنين.

وقد أجبر المقاومون قوات الاحتلال على الانسحاب بعد استهدافها بصورة مباشرة.

وفي مدينة بيت لحم، ألقى مستوطنون الحجارة على سيارات الفلسطينيين عند مدخل مستوطنة أفرات، جنوبي المدينة.

وسرق مستوطنون رؤوس ماشية وقتلوا أخرى، خلال هجومٍ قرب قريتي المغير وكفر مالك، شمالي شرقي رام الله.

وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء، الذين قتلهم "جيش" الاحتلال في الضفة، إلى 523، منذ الـ7 من أكتوبر الأول الماضي، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف جريح.

انتهى ** 2342