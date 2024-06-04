سفير ايران لدى الكويت: أمير عبداللهيان كان الشخص الأكثر فعالية في التقريب بين الميدان والدبلوماسية

وفي مقابلة مع إرنا ، صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت محمد توتونجي على أنه مما لا شك فيه انه لو استمرت حكومة الشهيد اية الله رئيسي لحققت ايران المزيد من النجاح في العلاقات مع مصر والبحرين وبعض الدول الأخرى.

واضاف انه وبالنظر إلى أن أولوية السياسة الخارجية في حكومة الشهيد آية الله رئيسي كانت تركز على حسن الجوار، فقد تمكن الشهيد أمير عبد اللهيان من تحسين علاقات إيران مع دول المنطقة، واستأنفت العلاقات الطبيعية مع المملكة العربية السعودية وعودة سفيري الكويت والإمارات، معتبرا بأن الشهيد أمير عبد اللهيان كان الشخص الأكثر فعالية في التقريب بين الميدان والدبلوماسية.

واوضح توتونجي بأن الشهيد أمير عبد اللهيان قاد السياسة الخارجية للحكومة الحالية والتي استطاعت انجاز العديد من الاعمال الجيدة في هذا المجال، ومنها انضمام إيران إلى الآليات الإقليمية والدولية بما في ذلك شنغهاي وبريكس وإدارة المشاكل التي نشأت مع باكستان والعديد من الأزمات التي حدثت حول إيران ومن بينها أزمة القوقاز بشكل صحيح.

كما لفت السفير الايراني لدى الكويت الى ان الشهيد امير عبداللهيان كان يولي اهتماما ودعما خاصا لمحور المقاومة في المنطقة، وخاصة قضية فلسطين.

واضاف انه نظرا لإخلاص الشهيد امير عبد اللهيان ونجاحه في العمل والمجال المهني بدعم محور المقاومة فقد اطلق عليه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية لقب وزير خارجية المقاومة.

انتهى**ر.م