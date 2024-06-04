باقري كني يلتقي رؤساء الفصائل الفلسطينية في السفارة الايرانية بدمشق

وعلى هامش جولته الاقليمية وضمن زيارته سوريا ، التقي وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني رؤساء الفصائل الفلسطينية المتواجدين في دمشق اليوم الثلاثاء 4 حزيران /يونيو للتشاور حول اخر المستجدات في المنطقة.

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني قد أعلن عن تضافر فصائل المقاومة لمواجهة الكيان الصهيوني كأحد الأهداف الرئيسية لجولته الإقليمية.

و قد التقى باقري كني الامين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله في ختام زيارته للبنان،وتشاورا حول اخر المستجدات في المنطقة.

واثناء تواجده في لبنان اجري وزير الخارجية الايراني بالوكالة مشاورات مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي و رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي اطار زيارته الى لبنان ايضا، زار وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري كني"، "روضة الشهادة" في بيروت وقرأ سورة الفاتحة على الأرواح الطاهرة لشهداء المقاومة الاسلامية ووالدة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله.

انتهى**ر.م