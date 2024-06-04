باقري كني يلتقي نظيره السوري في دمشق

وعلى هامش زيارته الى سوريا ، التقى وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني قبل ظهر اليوم نظيره السوري فيصل المقداد.

وتطرق الجانبان في هذا اللقاء سبل تعزيز عملية التعاون والعلاقات بين طهران ودمشق وأزمة غزة وضرورة إنهاء جرائم الكيان الصهيوني المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر ايضا أن يلتقي وزير الخارجية الايراني بالوكالة اليوم الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء كفاح ملحم للتشاور في اخر المستجدات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

قد التقى باقري كني الامين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله في ختام زيارته للبنان،وتشاورا حول اخر المستجدات في المنطقة.

واثناء تواجده في لبنان اجري وزير الخارجية الايراني بالوكالة مشاورات مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي و رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي اطار زيارته الى لبنان ايضا، زار وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري كني"، "روضة الشهادة" في بيروت وقرأ سورة الفاتحة على الأرواح الطاهرة لشهداء المقاومة الاسلامية ووالدة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله.

انتهى**ر.م