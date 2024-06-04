كنعاني: 55 % من المباني في غزة دمرت بسبب تقاعس المنظمات الدولية

وفي منشور له على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني انه وفي ظل تقاعس الدول والمنظمات الدولية يواصل الكيان الصهيوني اعماله المدمرة وجرائمه بارتكابه الابادة الجماعية في قطاع غزة بشكل جنوني ووحشي.

ولفت كنعاني الى ان مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية قد افاد بان نحو 55 بالمئة من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

هذا وقد افادت وكالة سما للأنباء بأن قوات الاحتلال الصهيوني قد هاجمت اليوم4 حزيران/يونيو، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين وسيارة أمام مركز اللاجئين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب الإحصائيات الأولية فقد استشهد في هذا الهجوم ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب العشرات، تم نقل بعضهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وعلى الرغم من استمرار الصهاينة في حربهم على غزة منذ 8 اشهر الا انهم لم يحققوا اي هدف من اهدافهم المعلنة ولم يتمكنوا من القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وبالمقابل ونظرا لاعمال التدمير الوحشي والجرائم الهمجية فإن هذا الكيان اصبح مكروها بشكل غير مسبوق عالميا.

انتهى**ر.م