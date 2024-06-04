إيران تترأس لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي

وفي الدورة الـ112 من مؤتمر العمل الدولي ،ستتولى هذه اللجنة مناقشة الاراء حول إلغاء أربع اتفاقيات وهي :اتفاقية عمل المرأة، اتفاقية أحكام سلامة البناء، اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل، اتفاقية إدارات تفتيش العمل في الأقاليم التابعة غير الحضرية.

ووفقا للنظام الأساسي لمنظمة العمل الدولية، يجوز لهذا المؤتمر الموافقة وبالأغلبية المطلقة على إلغاء الاتفاقيات التي فقدت غرضها أو التي لا تساهم في تحقيق أهداف المنظمة.

ويشكل إلغاء هذه الاتفاقيات الأربع جزءا من عملية مراجعة معايير المنظمة للحصول على مجموعة من معايير العمل الدولية القوية والحديثة.

ويشار الى ان لجنة الشؤون العامة هي أهم ذراع فرعية لصنع القرار في مؤتمر العمل الدولي، وتضم هذه اللجنة ممثلو الحكومات ومجموعات العمل من 28 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية ونوابها.

تعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول المؤسسة والأعضاء النشطين في منظمة العمل الدولية ، وهي عضو في مجلس الإدارة منذ 26 عاما وفي العام الماضي كانت منسقة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في هذه المنظمة.

وقد بدأت الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي رسميا في جنيف يوم امس الاثنين 3 حزيران /يونيو 2024.

انتهى**ر.م