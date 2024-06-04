استشهاد 71 فلسطينيا خلال 24 ساعة/ عدد الشهداء في غزة يصل إلى 36 ألفا و550 شهيدا

وافادت وزارة الصحة الفلسطينية عن ان عدد الشهداء في غزة قى ارتفع إلى36 ألفا و550 شهيدا و82 الفا و959 مصابا منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، أضافت وزارة الصحة في غزة،بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و182 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

کما واستشهد صباح اليوم الثلاثاء، ثمانية أشخاص وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين وسيارة غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر اعلامية محلية بآن طائرة مسيرة صهیونية استهدفت قوة أمنية تعمل في ضبط الحركة المرورية ومراكز الإيواء، أثناء تحركها في منطقة دير البلح، مشيرا إلى أن القوة ضمن لجان الحماية الشعبية في قطاع غزة.

واوضحت بأن حصيلة الشهداء والجرحى تتجاوز 36 شخصا، بسبب قصف الموقع ذاته بعد تجمهر السكان حول السيارة.

کما أفادت عن استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين، جراء قصف صهیوني استهدف منزل الصحفي محمد غانم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

هذا وقد نصبت مستشفى شهداء الأقصى خياما لاستقبال المصابين مع تكرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء وسط قطاع غزة.

وشن الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها على شاطئ بحر مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المنازل في حي تل الهوا جنوب غرب غزة.

انتهی**ر.م