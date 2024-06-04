نعیم قاسم : إذا أراد الکیان الإسرائيلي خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها

وفي تصريح لقناة الجزيرة، اكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ "نعيم قاسم" على أنّ أيّ عمل يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع الحرب على ​لبنان​، سيقابله خراب ودمار وتهجير في الكيان الإسرائيلي.

وأعلن أنّ المقاومة جاهزة للمعركة، ولن تسمح للكيان الاسرائيلي بتحقيق أيّ انتصار، موضحا أنّ ح.ب الله قرار ألّا یوسّع الحرب، لكنّه سیخوضها إذا فُرضت عليه.

وكشف عن تلقي المقاومة تهديدات في الشّهرين الماضيين، وكان جوابها أنّ جبهة لبنان مرتبطة بغزة.

وبيّن قاسم بأنّ الكلام عن انسحاب قوات النخبة التابعة لوحدة "الرضوان" من الحدود اللّبنانيّة مع الاراضي الفلسطينية المحتلة غير صحيح، لافتا إلى انّ حزب الله استخدم قسما قليلا من قدراته بما يتناسب مع طبيعة المعركة.

ورأى أنّ عروض الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ للتّهدئة تفتقر إلى الموضوعيّة، وطرحه ما هو الا للستهلاک الانتخابي الأميركي الداخلي، مركّزا على أنّه ليس هناك قرار أميركي جدّي بوقف الحرب الصهیونية على غزة.

یشار الی ان المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) تقوم في الأشهر القليلة الماضية بإستهداف المواقع العسكرية للكيان الصهيوني في شمال الأراضي المحتلة وذلك في أعقاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الامر الذي أثارت هلع الصهاينة الذين يعيشون في هذه المناطق.

وعليه ، غادر حتى الآن عشرات الآلاف من الصهاينة المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية خوفا من هجمات المقاومة.

انتهى**ر.م