مواقع الصهاينة تتعرض لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من قبل حزب الله لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية في بيان لها أنه في إطار دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واسنادا لمقاومته الباسلة والمشرفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية صباح يوم الثلاثاء 2024/06/04 ثكنة راميم بالقذائف المدفعية.

وفي بيان اخر ، افادت المقاومة الاسلامية اللبنانية بأنها شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل مستهدفة اماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وحققت اصابات مؤكدة.

هذا وقد استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في لبنان ايضا عند الساعة 15:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 2024/06/04 انتشارا لجنود العدو الصهيوني في حرش نطّوعة بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة.

وعند الساعة 16:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان انتشارا لجنود العدو الصهيوني في محيط مثلث الطيحات بالاسلحة الصاروخية، وايضا موقع الناقورة البحري وتجمعا لجنود العدو الصهيوني في حرش برعام بقذائف المدفعية واصابوهما اصابة مباشرة.

یشار الی ان المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) تقوم في الأشهر القليلة الماضية بإستهداف المواقع العسكرية للكيان الصهيوني في شمال الأراضي المحتلة وذلك في أعقاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الامر الذي أثارت هلع الصهاينة الذين يعيشون في هذه المناطق.

وعليه ، غادر حتى الآن عشرات الآلاف من الصهاينة المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية خوفا من هجمات المقاومة.

انتهى**ر.م