٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٤٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85499002
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6 ملايين سائح اجنبي زاروا ايران في العام 2023

٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٤٦ م
رمز الخبر: 85499002
6 ملايين سائح اجنبي زاروا ايران في العام 2023

طهران / 4 حزيران/يونيو/ارنا- اعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الامم المتحدة، ان قرابة 6 ملايين سائح اجنبي زاروا ايران في العام 2023، حيث ارتقت ايران 6 مراكز في الترتيب العالمي بالسياحة.

وفي احدث تقاريرها اعلنت منظمة السياحة العالمية عن نمو لافت لدخول السياح الاجانب الى ايران في سنة 2023، وذكرت ان دخول السياح الاجانب الى ايران ازداد في هذه السنة بنسبة 43 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

ففي السنة الميلادية الماضية زار 5.9 مليون سائح اجنبي ايران في حين ان عدد السياح الاجانب الذين دخلوا ايران في السنة التي سبقتها 4.1 مليون شخص.

ووفق هذا التقرير، زار 880 ألف سائح اجنبي فقط ايران في سنة 2021، (بسبب ظروف مرض كورونا) الا انه ازداد في السنة اللاحقة الى 4.1 مليون سائح.

ومع زيادة دخول السياح الاجانب الى ايران، تحسنت مكانة ايران في العالم من حيث عدد السياح الاجانب، ففي عام 2022 كانت ايران في المركز 40 عالميا، ولكنها ارتقت في سنة 2023 الى المركز 34.

انتهى ** 2342

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