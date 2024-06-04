٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85499006
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القائم بأعمال الخارجية الايرانية يغادر دمشق عائدا إلى طهران

٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٥٩ م
رمز الخبر: 85499006
القائم بأعمال الخارجية الايرانية يغادر دمشق عائدا إلى طهران

طهران / 4 حزيران/يونيو/ارنا- غادر وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني العاصمة السورية دمشق عائدا الى طهران في ختام جولته الاقليمية التي شملت سوريا ولبنان.

وأجرى باقري  خلال هذه الجولة التي بدأت صباح الاثنين ، محادثات مع كبار المسؤولين في لبنان وسوريا من أجل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز محور المقاومة لمواجهة الكيان الصهيوني.

وفي المحطة الاولى من الجولة، اجرى باقري كني محادثات في بيروت مع الأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وقادة الفصائل الفلسطينية.

وفي المحطة الثانية للجولة التقى القائم باعمال الخارجية الايرانية في دمشق الرئيس الاسد ورئيس مكتب الأمن الوطني ووزير الخارجية فضلاً عن قادة الفصائل الفلسطينية.

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