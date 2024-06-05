المقاومة الإسلامية في العراق تُهاجم هدفًا حيويًا للعدو في سواحل البحر الميت بالطيران المسير

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق:

"بسم الله الرحمن الرحيم أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليـوم الثلاثاء الموافق 2024/6/4، هدفًا حيويًا في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

انتهى ** 2342