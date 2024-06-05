٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85499037
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المقاومة الإسلامية في العراق تُهاجم هدفًا حيويًا للعدو في سواحل البحر الميت بالطيران المسير

٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ ص
رمز الخبر: 85499037
المقاومة الإسلامية في العراق تُهاجم هدفًا حيويًا للعدو في سواحل البحر الميت بالطيران المسير

طهران / 5 حزيران/ يونيو/ارنا- استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق هدفًا حيويًا في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر، وأكَّدت استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق:

"بسم الله الرحمن الرحيم أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليـوم الثلاثاء الموافق 2024/6/4، هدفًا حيويًا في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

انتهى ** 2342

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