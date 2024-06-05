٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٣ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85499199
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ملتقی رؤساء المحافظات الحدودية الايرانية مع محافظي اقليم كردستان العراق سیعقد خلال الأيام المقبلة

٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٣ ص
رمز الخبر: 85499199
ملتقی رؤساء المحافظات الحدودية الايرانية مع محافظي اقليم كردستان العراق سیعقد خلال الأيام المقبلة

طهران/ 5 حزيران/ يونيو/ ارنا- سيتوجه وفد يتكون من رؤساء محافظات أذربایجان الغربية وكرمانشاه وكردستان ومجموعة من كبار المدراء الاقتصاديين لهذه المحافظات الثلاث، إلی إقليم كردستان العراق، خلال الأيام المقبلة، للمشارکة في الملتقی الثاني للرؤساء المحافظات الحدودية الايرانية مع الاقليم.

وسیزور محافظو محافظات أذربایجان الغربية وكردستان وكرمانشاه، إقليم كردستان العراق خلال الأيام المقبلة لمتابعة إجراءات الجانبين لتنفيذ البنود المتعلقة بوثائق التعاون، ودراسة الحلول الجديدة للتعاون المشترك.

وتأتي هذه الزیارة في اطار سياسة دبلوماسية الجوار التي تنتهجها حكومة الرئيس الشهيد آیة الله السید "ابراهیم رئیسي"، وتدل على استمرار هذه السیاسة وسیكون لها دور مهم في تنفيذ الاتفاقيات السابقة لتطوير العلاقات.

واستضافت مدينة ارومية بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد)، قبل ايام اعمال الملتقى الاول بين رؤساء المحافظات الحدودية للجمهورية الاسلامية الايرانية، برعاية وزير الداخلية "احمد وحيدي"، مع محافظي اربيل ودهوك والسليمانية بإقليم كردستان العراق.

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