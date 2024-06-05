إيران ستصبح بالتعاون مع الفاو مركز الأمن الغذائي في المنطقة

وأكد محمدي، على هامش الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التنفيذية لـسيرداب (EC-34) ، في تايلاند، في اجتماع مع المدير العام لهذه اللجنة، تلتزم الجمهورية الإسلامية بمواصلة التعاون مع هذه اللجنة.

وأضاف: في الاجتماعات التي عقدت مع نائب الأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير العام لمركز التنمية الريفية المتكاملة لآسيا والمحيط الهادئ، تم اقتراح أن تكون إيران مركزا لامن الغذائي في المنطقة.

وأوضح محمدي: بعد الموافقة على هذا الاقتراح، ستتخذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإجراءات اللازمة لاستثمار ونقل المعرفة التقنية.

بدوره قال المدير العام لمركز التنمية الريفية المتكاملة لآسيا والمحيط الهادئ (SIRDAP) في لقائه مع محمدي: إيران تعد إحدى الدول الفعالة في مركز التنمية الريفية المتكاملة لآسيا والمحيط الهادئ.

كما أشاد نائب الأمين العام والمدير العام لمكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، "جون كيم" خلال القاء مع محمدي بالجهود التي تبذلها إيران لضمان الأمن الغذائي.

واعتبر إيران دولة ذات قدرة استثنائية من حيث القوة البشرية والزراعية والتقنية لتحقيق الأمن الغذائي.

ومن المقرر ان يتم تعيين ممثل منظمة الأغذية والزراعة لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية في أقرب وقت ممكن واتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التفاعلات وازالة تحديات الأمن الغذائي.

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