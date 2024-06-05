لجان المقاومة الشعبية تدعو الى شد الرحال للقدس دفاعا عنه

واعلنت لجان المقاومة الشعبية في بیان: ليكن اليوم الأربعاء يومًا مشهودًا في الدفاع عن عروبة وإسلامية القدس والمسجد الأقصى ودعمًا وإسنادًا لشعبنا ومقاومته في قطاع غزّة.

واقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك -صباح الأربعاء- بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة على بوابات المسجد والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أن أكثر من 700 مستوطن موزعين على 14 مجموعة اقتحموا الأقصى منذ صباح اليوم للمشاركة بمسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.

وأكد المصادر أن المستوطنين رفعوا أعلام الاحتلال عند باب القطانين في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأدى المستوطنون طقوساً تلمودية ورقصات خلال اقتحامهم للأقصى، في وقت منعت قوات الاحتلال الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد وسمحت فقط لكبار السن.

وحشدت قوات الاحتلال نحو ثلاثة آلاف من عناصرها لتأمين المستوطنين خلال مسيرة الأعلام، وقالت إنها ستغلق المنطقة من باب العامود إلى باب الساهرة لتأمين مسيرات المستوطنين التي ستنطلق من باب الخليل وفندق الملك جورج وستمر بباب العامود وصولاً الى حائط البراق.

وانطلقت دعوات فلسطينية إلى شد الرحال للقدس والمسجد الأقصى للدفاع عنه من اعتداءات المستوطنين.

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