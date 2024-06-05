إيران وروسيا تتعاونان لإنتاج منتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع

وقدم رئيس مركز الابتكار والتكنولوجيا في موسكو خلال اللقاء، تقريرا عن الإجراءات المتخذة في موسكو لإطلاق مركز الابتكار المشترك.

من جانبه شرح زمانيان خلال اللقاء، الإجراءات المتخذة لإنشاء هذا المكتب في المنظمة وكيفية تقدم هذا العمل وتقرر أن تقوم شركات الجانبين خلال أسبوع، بمتابعة الإجراءات القانونية للوصول إلى النتيجة .

وتفقد وفد منظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية، حديقة العلوم والتكنولوجيا في موسكو باعتبارها واحدة من أهم الحدائق التكنولوجية في روسيا.

وتم إبرام مذكرة تفاهم بين حديقة العلوم والتكنولوجيا الدولية في هذه المنظمة الإیرانیة وحديقة العلوم والتكنولوجيا في موسكو نظراً للقواسم المشتركة العديدة بين هذه الحدیقتین بما في ذلك وجود معاهد أبحاث التكنولوجيا الجديدة إلی جانب شركات التصنيع الهامة.

وتقرر في هذه المذكرة، أن توفر الحدیقتان، الأرضیة لإنشاء الشركات والوحدات التكنولوجية من الجانبين في كل حدیقة واقامة جولات تكنولوجية مشتركة كما تمت مناقشة والاتفاق على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الأول في منظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية، حول دور الحدائق في إنتاج المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع .

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