٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85499806
T T
٠ Persons

سمات

الاسد والسوداني يبحثان في العلاقات الثنائية وتطورات فلسطين

٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٣٧ م
رمز الخبر: 85499806
الاسد والسوداني يبحثان في العلاقات الثنائية وتطورات فلسطين

طهران / 5 حزيران / يونيو / إرنا – بحث الرئيس السوري "بشار الأسد"، اليوم الاربعاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، في العلاقات الثنائية والعدوان "الإسرائيلي" المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وافادت ارنا نقلا عن وكالات انباء عراقية، ان الاسد والسوداني اكدا في هذا الاتصال، على توحيد الجهود لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ولاسيما اهل غزة الصامدين.
 
كما تم خلال الاتصال، بحث ملفات مشتركة تخص البلدين (سوريا والعراق)، منها "تعزيز أمن الحدود والجهود المبذولة لترسيخه"، و"التعاون في مكافحة الإرهاب خدمة لمصلحة البلدين وشعوب المنطقة كلها".
 
وناقش الجانبان، "سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخصوصا الاقتصادية منها، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الشقيقين".

انتهى ** ح ع 

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .