الاسد والسوداني يبحثان في العلاقات الثنائية وتطورات فلسطين

وافادت ارنا نقلا عن وكالات انباء عراقية، ان الاسد والسوداني اكدا في هذا الاتصال، على توحيد الجهود لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ولاسيما اهل غزة الصامدين.



كما تم خلال الاتصال، بحث ملفات مشتركة تخص البلدين (سوريا والعراق)، منها "تعزيز أمن الحدود والجهود المبذولة لترسيخه"، و"التعاون في مكافحة الإرهاب خدمة لمصلحة البلدين وشعوب المنطقة كلها".



وناقش الجانبان، "سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخصوصا الاقتصادية منها، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الشقيقين".

انتهى ** ح ع