ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 36 ألفا و586 شهيدا منذ بدء الحرب

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر داخل القطاع، أسفرت عن استشهاد 36 شخصًا، وإصابة 115 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36586، غالبيتهم من الأطفال، والنساء.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 83074، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبها اعلنت "منظمة أطباء بلا حدود"، أن ما لا يقل عن 70 شهيدا وأكثر من 300 جريح نقلوا لمستشفى الأقصى منذ أمس جراء الغارات الإسرائيلية.

وأضافت المنظمة، أن الوضع مروع والنظام الصحي وصل إلى حد الانهيار مع التصعيد الجنوني للعنف بمواقع عدة من قطاع غزة.

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المصدر/ الجزیرة