رئيس البرلمان الباكستاني : الشعب الايراني لديه مستقبل واعد

واكد "اياز صادق"، اليوم في تصريح له على هامش زيارة السفارة الايرانية باسلام اباد لتوقيع سجل التعازي برحيل الشهيد رئيسي ورفاقه : انني على يقين بان الشعب الايراني قادر على تجاوز هذه المرحلة العصيبة بمزيد التماسك.

واضاف : انني هنا لاقدم العزاء الى الحكومة والشعب الايرانيين، نيابة عن الشعب الباكستاني، بواقعة استشهاد اية الله السيد رئيسي، واخي العزيز حسين امير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية، وسائر المسؤولين الذين ارتقوا برفقتهما اثر حادث المروحية المرير.

وفي اشارة الى الزيارة الاخيرة التي قام بها الشهيد رئيسي الى اسلام اباد، اكد رئيس البرلمان الباكستاني بانها شكلت خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين؛ مبينا ان الزيارة شهدت اجتماعات مثمرة جدا بين الرئيسي وكبار المسؤولين من اجل تحديد السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الايرانية الباكستانية.

انتهى ** ح ع