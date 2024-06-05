قائد القوة البرية للجيش : التهديدات الجديدة تعقبها ردود جديدة

جاء ذلك في تصريح للعميد حيدري على هامش تدشينه مشروعي "منظومة محاكاة المدفعية 33 م.م"، و"راجمة الصواريخ سهند 3"؛ حيث اكد بان كلا المشرعين يصبان في برامج تعزيز الجهوزية القتالية وتطوير جودة تدريب المنتسبين الى القوة البرية بالجيش.

ولفت هذا القائد العسكري، الى ان القوة البرية باعتبارها واحدة من القوات الاربع المواكبة للجيش وجزءا من هيكلة القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية، تواصل العمل والجهود وفقا لتوجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة، لاستثمار الطاقات والقدرات والانجازات المحلية، والدفع بالبرامج العريضة وايضا مهامها الذاتية والموكلة، في المستوى المطلوب.

انتهى ** ح ع