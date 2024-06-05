مخبر : ماضون في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الرئيس الشهيد ونظيره الاذربيجاني

مخبر ادلى بهذا التصريح خلال اتصال علييف معه اليوم الاربعاء، لتقديم العزاء والمواساة الى الحكومة والشعب الايرانيين بمناسبة استشهاد السيد رئيسي، واصفا هذا الحادث بانه خسارة كبيرة ليست لايران فحسب وانما لكافة الدول والشعوب المسلمة.

من جانبه، ثمن رئيس الجمهورية بالانابة، مواقف التضامن والمواساة التي صدرت عن جمهورية اذربيجان حكومة وشعبا بشهداء الخدمة في ايران؛ وقال : ان الشعبين الايراني والاذربيجاني تربط بينهما اواصر قرابة وقلبية لن تنفصل ابدا.

ولفت مخبر بان الرئيس الشهيد كان يعتقد، ان "السلام والامن يتحققان عبر التعاون بين الدول الاقليمية فقط"؛ مع تاكيده بان "الكيان الصهيوني يشكل في الواقع جزءا من الحلف الاطلسي وعليه فإن السماح بوجود هؤلاء الاجانب سيؤدي الى الفوضى في منطقة القوقاز".

الى ذلك، نوه علييف بالمحادثات والتوافقات التي حصلت بينه والرئيس الايراني الشهيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما قبل فترة وجيزة؛ مؤكدا بان هذه المباجثات ستؤدي الى تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن بين التوافقات التي توصل اليها مع الشهيد رئيسي، اشار علييف الى اعادة فتح السفارة الاذربيجانية في طهران قريبا.

وختم الرئيس الاذربيجاني بالقول، انه سيلتزم بمسار التعاون الاقليمي وتجنب حضور الاجانب في المنظقة.

انتهى ** ح ع