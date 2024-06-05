بذريعة يوم العلم.. قطعان المستوطنين يستبيحون الحرم الأقصى

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، قبيل انطلاق ما يسمى " مسيرة العلم" المتطرفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا باحات الحرم الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية وأدوا طقوسًا دينية وتجولوا في أرجاء المكان.

يأتي ذلك، بعد أن هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتامار بن غفير" باقتحام المسجد في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال بن غفير : إن المسيرة كان من المقرر أن تمر عبر الحي الإسلامي وباب العامود في البلدة القديمة في القدس الشرقية".

ويأتي اقتحام الموقع المقدس بمناسبة احتفال المستوطنين الإسرائيليين بـ "يوم القدس"، وهو ذكرى احتلالهم للقدس الشرقية الفلسطينية خلال الحرب العربية "الإسرائيلية" عام 1967.

ومن خلال مسيرة العلم المتطرفة، يلوح المستوطنون بالأعلام "الإسرائيلية" ويغنون الأغاني القومية بالإضافة إلى الشعارات المناهضة للعرب، بينما يسيرون في الأحياء الفلسطينية.

وتستبيح ميلشيات المستوطنين الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

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*المصدر: وکالات