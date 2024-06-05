قتيلان صهيونيان و20 جريحًا اثر هجوم حزب الله على قاعدة “حُرفيش” الصهيونية

وافاد موقع المنار الاخباري، عن موقع “حدشوت بزمان” العبري، بسقوط قتيلين و20 جريحًا من قوات الاحتلال جراء إصابة مباشرة في حُرفيش بالجليل الغربي؛ ووصف اعلام العدو الهجوم انه “جيد التخطيط ومتكامل من قبل حزب الله وليس حادثاً عشوائيا”.

وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي علق على العملية، وقال : رُصدت إطلاقات من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة حُرفيش، لم يتم إطلاق أي إنذارات ويجري التحقيق في الحادث.

وفي السياق، أفادت تقارير "اسرائيلية" أن الضربة أصابت موقعا لتجمّع قوّات الجيش، في ملعب لكرة القدم، وقد أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة 20 بينهم 5 بحال الخطر، فيما تراوحت الأخرى ما بين المتوسّطة والخطيرة.

وأعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، أنه ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي والإغتيالات التي ينفذها خصوصاً البارحة في بلدة الناقورة، شن مجاهدوها هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‌‏

الى ذلك اعلنت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، عن اجراء تحقيق في سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة، نتيجة “الإطلاقات” صوب حرفيش، التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحدود، ولم يتم إجلاء سكّانها.

انتهى ** ح ع