٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85500019
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وزارت الامن تعلن القبض على جاسوس في شمال غرب البلاد

٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:١٢ م
رمز الخبر: 85500019
وزارت الامن تعلن القبض على جاسوس في شمال غرب البلاد

اردبيل / 5 حزيران / يونيو / إرنا – اعلنت وزارة الامن الايرانية عن اعتقال جاسوس كان مطاردا من قبل الوزارة في محافظة اردبيل (شمال غربي البلاد).

وافادت ارنا، بان هذا الجاسوس كان على اتصال عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي مع قادة رفيعي المستوى بجهاز الموساد الصهيوني، وكان ينشط بذريعة "التحرير" في تجميع المعلومات ونقلها الى الموساد.

علما ان هذا الجاسوس، كان ملاحقا من قبل وزارة الامن ويتنقل بين محافظات عديدة من اجل التخفي وبالتالي مغادرة البلاد، لكنه وقع في قبضة القوات الامنية فور وصوله الى محافظة اردبيل.

ومع القبض على هذا الجاسوس، وهو من اهالي احدى المحافظات الجنوبية في ايران، تم شطب حسابه الالكتروني والبيانات المتعلقة به من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي.

انتهى ** ح ع

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