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بوتين ردا على سؤل لمدير عام "ارنا": سنحفظ الانجازات التي تحققت في العلاقات الثنائية مع ايران في عهد رئيسي
٠٥/٠٦/٢٠٢٤، ١١:٢٤ م
رمز الخبر: 85500090
موسكو / 5 حزيران/ يونيو/ارنا- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على سؤال للمدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) علي نادري خلال مقابلة مع مسؤولين في وسائل الاعلام العالمية في سان بطرسبورغ: ان الفقيد رئيسي ادى دورا مهما في توسيع العلاقات بين طهران وموسكو وسنحفظ ونتابع الانجازات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال فترة رئاسته.
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