٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85500158
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وزير الصحة: ​​الطوارئ في إيران يجب أن تتبوأ الدور الريادي بالمنطقة

٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٤٥ ص
رمز الخبر: 85500158
وزير الصحة: ​​الطوارئ في إيران يجب أن تتبوأ الدور الريادي بالمنطقة

طهران / 6 حزيران / يونيو/ارنا - قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، بهرام عين اللهي بان الطوارئ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تتجه نحو المرجعية العلمية وتاخذ الدور الريادي بالمنطقة.

وفي حفل تدشين 23 اسطولا للدراجات النارية للطوارئ في طهران، وأكبر مستودع لوجستي في البلاد في مجال توجيه عمليات الطوارئ والأزمات (EOC): ان أداءنا مؤثر في التاريخ ، لذلك، يجب أن نتصرف بطريقة تجعلنا نترك سجلاً قيمًا.

وأضاف: ان كوادر الطوارئ يزاولون الخدمة في أصعب الظروف وهدفهم هو نيل رضا الله، لأن الخدمة الخالصة لا يمكن تعويضها بأشياء مادية.

وفي إشارة إلى نهج الشعب والجهود المخلصة التي بذلها الشهيد الدكتور رئيسي في تنمية البلاد، قال عين اللهي للمديرين وكوادر الطوارئ: أنتم كوادر الطوارئ في حكومة الشهيد الدكتور رئيسي وعليكم مواصلة طريقه ومدرسته.

وأكد وزير الصحة على توجه البلاد نحو المرجعية العلمية، وقال: ان الطوارئ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تتجه نحو المرجعية العلمية وتأخذ دور الريادة في المنطقة.

وأكد عين اللهي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحظى الآن باهتمام دول العالم الإسلامي، وشدد على أن مستوى الطوارئ في البلاد يجب أن يكون بمستوى يليق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية سواء من حيث الأجهزة أو البرمجيات.

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