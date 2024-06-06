القوات المسلحة اليمنية تستهدف 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي بينها سفينة أمريكية

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيان متلفز: إن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي، على النحو التالي:

-عمليتانِ في البحرِ الأحمرِ استهدفتْ سفينتينِ الأولى سفينةَ "Roza " والأخرى سفينةَ" Vantage Dream " التابعتينِ للشركاتِ التي انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، وتمتْ عمليتا الاستهدافِ بعددٍ منَ الصواريخِ والطائراتِ المسيرة.

-فيما استهدفتِ العمليةُ الثالثةُ سفينةَ "Maersk Seletar" الأمريكيةَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ شرقيَّ البحرِ العربي.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردًا على الجرائم بحق النازحين في رفح وفي إطارِ توسيع المرحلة الرابعة من التصعيد.

وتوعدت العدو بتنفيذ المزيد من العمليات عملياتِها العسكريةِ إسناداً ونُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

انتهى ** 2342