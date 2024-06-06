مجزرة في مدرسة بالنصيرات: أكثر من 30 شهيداً وعشرات الإصابات بينهم نساء وأطفال

وكان مراسل الميادين أفاد بارتكاب طائرات الاحتلال مجزرة بعد منتصف الليل، بقصف مدرسة السردي التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

وأصدر الإعلام الحكومي في غزة بياناً بعد قصف المدرسة، أكّد فيه ارتقاء 27 شهيداً كعدد أولي للضحايا، متوقعاً ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة السردي بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة.

كما حمّل الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة.

كذلك، أفاد مراسل الميادين بأنّ مدفعية الاحتلال جدّدت قصفها لشرق دير البلح وسط قطاع غزة، بينما يصعّد الاحتلال منذ ساعات غاراته وقصفه المدفعي على مناطق وسط القطاع.

أكثر من 36600 شهيداً في مجازر الاحتلال اليومية

وقبل هذه المجزرة، كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 36586 شهيداً تمّ تسجيلهم، إضافةً إلى 83074 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ورصدت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتكاب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى لمستشفيات 36 شهيداً و 115 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم 244 عدوانه على قطاع، مُمعِناً في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومستهدفاً أنحاء القطاع كافة بالقصف بالعنيف.

وأكد مراسل الميادين، في وقت سابق الأربعاء، أن المنطقة الوسطى من القطاع تشهد أعنف الغارات الإسرائيلية، ناقلاً عن مصادر طبية ارتقاء ما لا يقل عن 65 شهيداً نتيجة غارات وأحزمة نارية على مخيم البريج، بالتزامن مع عمليات توغل لقوات الاحتلال تتصدى لها المقاومة الفلسطينية.

وأفاد المراسل بأنّ شهداء ارتقوا أيضاً من جراء قصف عنيف مستمر منذ الليلة الماضية على المغازي والنصيرات ودير البلح، كما تتعرض منطقة الزهراء والمغراقة لقصف مدفعي، وسط القطاع.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم نساء، بعد محاصرة الاحتلال منزلاً لعائلة أبو لوز شرقي منطقة أبو العجين جنوبي شرقي دير البلح.

وطال القصف الإسرائيلي العنيف محافظة رفح، جنوبي القطاع، حيث أكد مراسل الميادين استهداف طائرات الاحتلال نزلاً بحي قشطة جنوبي مدينة رفح،

وأضاف أنّ قصف الاحتلال استهدف أحياء تل السلطان، والسعودي، الإسكان، الأبيض، غربي رفح، حيث اندلعت ألسنة اللهب مع محاولات آليات الاحتلال التوغّل عند هذه المحاور.

ولفت المراسل إلى أنّ ذلك يأتي أيضاً بالتزامن مع توغل الدبابات الإسرائيلية في أحياء: السلام، الجنينة، التنور، وشارع صلاح الدين، ومع وجود قوات الاحتلال بالقرب من دوار العودة، وهي منطقة مكتظة بالسكان.

في حي الرمال وسط مدينة غزة، حيث تعرّض أيضاً حيّ الشجاعية لقصف مدفعي إسرائيلي، مضيفاً أنّ أصوات انفجاراتٍ سُمعت في المناطق الشرقية من المدينة.

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